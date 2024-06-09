Гофф та Синякова виграли Ролан Гаррос у парному жіночому розряді

Чешка Катерина Синякова та американка Коко Гофф стали переможцями парного жіночому розряду Ролан Гаррос-2024.

У фіналі вони перемогли італійок Сару Еррані та Ясміне Паоліні. Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з рахунком 7:6(5), 6:3.

Перший сет пройшов у конкурентній боротьбі — переможець визначався в тай-брейку. В другій партії Гофф та Синякова почали впевненіше подавати, завдяки чому тричі зробили брейк виграли гейми на подачі суперниць.

Roland Garros — Grand Slam

Парний жіночий розряд

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000

Фінал, 9 червня

Коко Гофф (США)/Катерина Синякова (Чехія) — Сара Еррані/Ясміне Паоліні (Італія) — 7:6(5), 6:3

Зазначимо, що напередодні Паоліні поступилася Ізі Швьонтек у фіналі одиночного розряду. Відтак вона програла два вирішальних матчі Ролан Гаррос менш ніж за добу.

Коко Гофф у свої 20 років уже виграла Grand Slam і в парному, і в одиночному розрядах (минулого року вона виграла US Open в одиночці). До слова, у чвертьфіналі Ролан Гаррос-2024 вона, як і Паоліні, також поступилася Швьонтек.

Синякова ввосьме виграла Grand Slam у парному розряді та втретє — відкритий чемпіонат Франції.