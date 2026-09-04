Костюк виграла шалений розіграш у матчі з росіянкою та зірвала оплески трибун
Українська тенісистка Марта Костюк подарувала фанатам один із найефектніших моментів свого матчу третього кола US Open проти "нейтральної" тенісистки Єкатерини Александрової.
Особливо яскравим вийшов один із розіграшів у першому сеті, коли Марта опинилася під серйозним тиском після подачі суперниці.
Костюк довелося буквально грати від оборони та витримувати пресинг росіянки. Александрова намагалася дотиснути українку, а згодом ще й виконала вкорочений удар, розраховуючи остаточно завершити розіграш. Але Марта встигла до м'яча.
Українка миттєво рвонула вперед, дістала, здавалося б, уже програний м'яч і замість простого повернення виконала елегантний обвідний удар точно у вільний простір за спину суперниці.
Александрова вже не мала шансів врятувати цей розіграш, а трибуни одразу нагородили Костюк гучними оплесками.
Такий момент став чудовою ілюстрацією всього матчу — Марта впевнено контролювала хід зустрічі та не дозволила суперниці нав'язати серйозну боротьбу.
У підсумку 11-та сіяна Костюк вийшла до 1/8 фіналу US Open, обігравши Александрову. Матч тривав 1 годину та 16 хвилин і завершився впевненою перемогою українки у двох сетах — 6:3, 6:2.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Енн Лі (28, США) та Ліндою Носковою (6, Чехія).