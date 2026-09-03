Костюк здобула перемогу у стартовому матчі парного розряду на US Open

Українська тенісистка Марта Костюк разом із румункою Єленою Габріелою Русе успішно стартували на US Open у парному розряді. Вони обіграли дует Панна Удварді (Угорщина)/Лаура Пігоссі (Бразилія).

Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

За поєдинок Костюк і Русе 2 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 3 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 1 помилку на подачі та 1 брейк.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло парного розряду, 3 вересня

Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Панна Удварді (Угорщина)/Лаура Пігоссі (Бразилія) 6:3, 6:4

Наступними суперницями Костюк і Русе стане сильніша пара в матчі Дар'я Снігур (Україна)/Ганне Вандевінкель (Бельгія) – Елізе Мертенс (Бельгія)/Діана Шнайдер (-).

Нагадаємо. що в одиночному розряді US Open Костюк вийшла уже в третє коло змагань.