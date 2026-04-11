Це найдивніший досвід у моєму житті: Костюк – про тренування в Києві під звуки вибухів

Денис Іваненко — 11 квітня 2026, 07:53
Це найдивніший досвід у моєму житті: Костюк – про тренування в Києві під звуки вибухів
Друга ракетка України Марта Костюк висловилась про тренування в Києві напередодні матчів Кубку Біллі Джин Кінг.

Її слова передає пресслужба турніру.

23-річна тенісистка заявила, що пережила дуже дивні емоції під час чергової російської атаки. Вона була збентежена, адже ніколи не мала подібного досвіду, та не бажала б нікому його отримувати.

"Це був перший раз, коли я по-справжньому грала в теніс в Україні з початку повномасштабної війни. Це був найдивніший досвід у моєму житті – тренуватися, коли звучать сигнали повітряної тривоги. Ми продовжували грати, бо нам потрібно було завершити тренування, але ми чули вибухи вдалині. Оскільки я не звикла до цього, я дивилася на людей навколо, щоб зрозуміти, як вони реагують.

Навіть діти казали: "Летять дрони та ракети, це нічого". Я подумала: "Гаразд". Усередині я хвилювалася та думала, чи не варто тікати, бо наближався дрон. Однак усі навколо мене залишалися спокійними, тож я вирішила теж зберігати спокій. Це був дуже дивний досвід, і я не радила б нікому його пережити, але для мільйонів людей це частина життя", – сказала Костюк.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк переграла Магду Лінетт у першому матчі Кубку Біллі Джин Кінг, де суперницями "синьо-жовтих" є Польща. У другому ж поєдинку Еліна Світоліна перемогла Катажину Каву та закріпила перевагу нашої збірної після стартового ігрового дня.

Наступні зустрічі команд відбудуться у Глівіце 11 квітня. Спочатку о 13:00 відбудеться парна зустріч, а потім, якщо знадобиться, ще дві одиночних. Для загальної перемоги у протистоянні необхідно виграти три поєдинки.

Читайте також :
Світоліна – про перемогу над Кавою: Добре, що поруч є команда, яка підтримує і захищає
Я почувалася зовсім інакше під час матчу, ніж на тренуваннях: Костюк – про перемогу над Лінетт
Костюк принесла збірній України перше очко проти Польщі у матчі кваліфікації КБДК
Потрібно підтвердити свій клас: прев'ю матчу кваліфікації КБДК Польща – Україна
Ми приїхали сюди перемагати, – гравчині збірної України прокоментували матч проти Польщі в КБДК
Тренування, шашлик і друзі: Костюк показала своє життя у Києві

