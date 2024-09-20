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Завацька через відмову програла нейтралці Ібрагімовій на турнірі в Болгарії

Руслан Травкін — 20 вересня, 11:51
Завацька через відмову програла нейтралці Ібрагімовій на турнірі в Болгарії
Катаріна Завацька
Getty images

Українська тенісистка Катаріна Завацька (172) поступилася нейтральній спортсменці Алевтині Ібрагімовій (295) у чвертьфіналі турніру турніру ITF W75 у Пазарджику, Болгарія.

Матч тривав 1 годину та 28 хвилин і завершився з рахунком 7:5 та 4:2. Українка потім відмовилася продовжувати гру. Для тенісисток це була перша очна зустріч між собою.

Пазарджик – ITF 75
Грунт, Болгарія
Призовий фонд – 60 тисяч євро
Третє коло, 20 вересня

Алевтина Ібрагімова (нейтральний прапор) – Катаріна Завацька (Україна) 7:5, 4:2 (відмова)

Нагадаємо, у першому колі Катаріна переграла румунку Ірину Бару, а у другому виявилася сильнішою за іспанку Гіомар Марістані.

Зазначимо, раніше інша українська тенісистка, Даяна Ястремська поступилася у першому колі турніру WTA 250 у Хуахіні, Таїланд. До цього вона провела тренування з 15-річним росіянином Єгором Навразіді.

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