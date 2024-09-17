Завацька стартувала з розгромної перемоги на турнірі у Болгарії

Українська тенісистка Катаріна Завацька (172) перемогла румунку Іріну Бара (242) у першому колі турніру ITF W75 у Пазарджику, Болгарія.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Українка втрачала на старті обох сетів, але швидко наздоганяла суперницю, та завершила гру з розгромним рахунком. Зазначимо, що Завацька стартувала на турнірі у статусі сіяної, тоді як її суперниця пробивалась через кваліфікацію.

Pazardzhik – ITF W75

Пазарджик, Болгарія

Ґрунт

Перше коло, 17 вересня

Катаріна Завацька (Україна) – Іріна Бара (Румунія) 6:3, 6:1

У наступному раунді 24-річна уроджена Луцька зіграє проти представниці Іспанії Гіомар Реалес, матч запланований на 19 вересня, приблизний початок – 10:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше інша українська тенісистка, Даяна Ястремська поступилася у першому колі турніру WTA 250 у Хуахіні, Таїланд. До цього вона провела тренування з 15-річним росіянином Єгором Навразіді.