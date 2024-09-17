Ястремська поступилася на старті хардового турніру в Хуахіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська (35) зазнала поразки у поєдинку з японкою Маї Хонтама (130) у першому колі турніру WTA 250 у Хуахіні, Таїланд.

Матч тривав 2 години 17 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (4), 7:5.

У другому сеті Ястремська була попереду з рахунком 3:1, а у десятому геймі втратила чотири сетболи на власній подачі.

Українка двічі подала навиліт, допустилася 4 подвійних помилок, та використала 4 з 8 брейкпойнтів.

Суперниця обійшлася без ейсів, допустилася 3 подвійних помилок, та використала 5 з 9 брейкпойнтів.

Hua Hin Championships — WTA 250

Хуахін, Таїланд

Хард

Маї Хонтама (Японія) – Даяна Ястремська (Україна) 7:6 (4), 7:5

24-річна одеситка почала сезон з півфіналу Australian Open — це стало найбільшим досягненням у її кар’єрі. Нещодавно Ястремська вилетіла з першого кола US Open, поступившись суперниці не з топ-100 рейтингу WTA.

Напередодні стало відомо, що українка провела тренування з 15-річним росіянином Єгором Навразіді.