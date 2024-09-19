Завацька пробилась у чвертьфінал турніру в Болгарії

Українська тенісистка Катаріна Завацька (172) перемогла іспанку Гіомар Марістані (206) у другому колі турніру ITF W75 у Пазарджику, Болгарія.

Матч тривав 2 години 8 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Українка здобула перемогу у двох сетах. Між суперницями це була перша очна зустріч.

Пазарджик – ITF W75

Грунт, Болгарія

Друге коло, 19 вересня

Катаріна Завацька (Україна) – Гіомар Марістані (Іспанія) 7:5, 6:4

У наступному раунді 24-річна уроджена Луцька зіграє проти представниці "нейтралки" Алевтини Ібрагімової (295).

Нагадаємо, раніше інша українська тенісистка, Даяна Ястремська поступилася у першому колі турніру WTA 250 у Хуахіні, Таїланд. До цього вона провела тренування з 15-річним росіянином Єгором Навразіді.