Завацька пробилась у чвертьфінал турніру в Болгарії
Катаріна Завацька
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Українська тенісистка Катаріна Завацька (172) перемогла іспанку Гіомар Марістані (206) у другому колі турніру ITF W75 у Пазарджику, Болгарія.
Матч тривав 2 години 8 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:4.
Українка здобула перемогу у двох сетах. Між суперницями це була перша очна зустріч.
Пазарджик – ITF W75
Грунт, Болгарія
Друге коло, 19 вересня
Катаріна Завацька (Україна) – Гіомар Марістані (Іспанія) 7:5, 6:4
У наступному раунді 24-річна уроджена Луцька зіграє проти представниці "нейтралки" Алевтини Ібрагімової (295).
Нагадаємо, раніше інша українська тенісистка, Даяна Ястремська поступилася у першому колі турніру WTA 250 у Хуахіні, Таїланд. До цього вона провела тренування з 15-річним росіянином Єгором Навразіді.