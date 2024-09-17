Ястремська провела тренування з 15-річним російським тенісистом

Українська тенісистка Даяна Ястремська (35) провела тренування з 15-річним росіянином Єгором Навразіді.

Про це йдеться на сторінці Instagram академії Патріка Муратоглу.

Єгор Навразіді є нейтральним спортсменом, однак в Instagram профілі вказаний саме прапор Росії. У нинішньому сезоні 15-річний росіянин провів 21 матч на юніорському рівні, з яких виграв 13 та поступився у восьми.

Сьогодні, 17 вересня, Даяна Ястремська розпочне виступи на Hua Hin Championships у Таїланді. У першому колі змагань українка зустрінеться з японською тенісисткою Маї Хонтамою.

24-річна одеситка почала сезон з півфіналу Australian Open — це стало найбільшим досягненням у її кар’єрі. Нещодавно Ястремська вилетіла з першого кола US Open, поступившись суперниці не з топ-100 рейтингу WTA.