Капітан збірної України – про виключення з заявки на фінал КБДК Олійникової: Нічого несподіваного не сталося

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко пояснив заміну Олександри Олійникової у заявці на фінальний раунд кубку Біллі Джин Кінг та розповів про атмосферу в команді.

Інтерв'ю фахівця наведено на ютуб-каналі Setanta Sports.

Марченко прокоментував ситуацію із заміною тенісистки наступним чином.

"Офіційну заміну я ще не робив. Але якщо Олександра вже сама, як то кажуть, "злила" цю інформацію в медіа, тоді так, можу підтвердити: вона буде замінена. На кого – ви вже побачите за кілька днів безпосередньо в Китаї. У нас дуже глибокий та якісний склад, і ми дуже ретельно підходимо до того, кого обираємо на фінальну частину чи на будь-який інший матч. Це дуже складні рішення. Я наголошував ще тоді, коли була оголошена попередня заявка, що це саме попередній склад і саме позиція Олександри не була стовідсотковою. Тому для мене нічого несподіваного не сталося".

Капітан наголосив на тому, що загалом у збірній робоча атмосфера.

"Атмосфера у нас хороша, ми працюємо над цим. Дівчата між собою товаришують, в них є навіть така собі жіноча зона, куди мені входити заборонено. Нас усіх об'єднує одна мета – показати хороший результат і гідно представити Україну на міжнародній арені".

Після US Open Олійникова заявила, що не зіграє у вересні за національну збірну на КБДК, припустивши, що її замінили через неспортивні причини.

Нагадаємо, що фінальний раунд КБДК відбудеться з 22 по 27 вересня у китайському Шеньчжені. За перемогу боротимуться вісім команд, серед яких другий рік поспіль зіграє збірна України. Чвертьфінальний матч проти Бельгії відбудеться 24 вересня о 05:00 за київським часом.