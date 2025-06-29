Гофф – про старт на Вімблдоні: Хотілося б пройти далі за четверте коло

Друга ракетка світу американка Коко Гофф відповіла на запитання журналістів перед стартом Вімблдону.

Слова тенісистки наводить пресслужба трав'яного мейджору.

21-річна спортсменка прокоментувала образливі слова та пізнє вибачення Аріни Сабалєнки на свою адресу після програного білорускою фіналу на Ролан Гаррос.

"Так, звичайно, деякі критикували її слова. Мене це не хвилювало, тому що я знаю, які це відчуття. Я розуміла, що вона намагалася сказати. Це був жахливий день з точки зору погодних умов. Думаю, я теж не грала добре, тому розуміла, звідки у неї з'явилися ці думки.

Очевидно, деякі речі, сказані на пресконференції, здивували мене більше. Але я не з тих, хто тримає образу. Я говорила про це з близькими, мовляв, якщо вона вибачиться, навіть не публічно, а просто особисто, для мене цього достатньо, і ми підемо далі. Вона вибачилася в повідомленні, і ще раз, коли ми побачилися перед тренуванням. Це вже в минулому", – підсумувала тенісистка.