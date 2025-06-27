Світоліна та ще три українки отримали перших суперниць в основній сітці Вімблдону

Відбулося жеребкування основної сітки третього турніру Grand Slam поточного сезону – Вімблдону. Перших суперниць отримали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Світоліна (14) отримала 14 номер посіву й у першому колі зіграє проти Анни Бондар (75, Угорщина). Єдиний очний поєдинок суперниці провели місяць тому на Ролан Гаррос. Українка здобула перемогу у двох важких сетах.

Костюк (26), відповідно, посіяна під 26 номером і на старті змагань зустрінеться з переможницею кваліфікації, Веронікою Ер'явець (171, Словенія). Це буде перша гра між спортсменками.

Ястремській (41) дуже не пощастило з жеребом. Її першою суперницею стане друга ракетка світу Коко Гофф зі США. У всіх трьох попередніх матчах між опонентками неодмінно вигравала Гофф, в тому числі, у Мадриді в квітні поточного року.

Стародубцева (67) протистоятиме володарці вайлд-кард, Франчесці Джонс (125, Велика Британія). Тенісистки раніше не зустрічалися.

Старт основної сітки Вімблдону намічено на понеділок, 30 червня.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна через травму пропустить Вімблдон 2025, попри те, що за рейтингом проходила в основну сітку турніру.