Сабалєнка вирішила вибачитись перед Гофф за тиждень після образливих слів на її адресу

Перша ракетка світу білоруска Аріна Сабалєнка на пресконференції перед стартом турніру серії WTA 500 у Берліні вирішила вибачитись перед чемпіонкою Ролан Гаррос американкою Коко Гофф за свої неприємні слова після паризького фіналу на її адресу.

Про це повідомляє TNT Sports.

Після програного вирішального поєдинку Ролан Гаррос Сабалєнка заявила, що результат був обумовлений її власними помилками, а не хорошою грою Гофф.

Але за тиждень "нейтральна" тенісистка раптом висловилася, що шкодує про ті слова.

"Це було зовсім непрофесійно з мого боку. Я дозволила емоціям взяти гору. Я дуже шкодую про те, що сказала тоді. Знаєте, ми всі робимо помилки. Я просто людина, яка все ще навчається у житті. Я думаю, у всіх бувають дні, коли ми втрачаємо контроль. Різниця зі мною у тому, що весь світ спостерігає. Я отримую набагато більше ненависті через те, що я роблю, ніж інші люди", – сказала Сабалєнка.

Білоруска також додала, що вибачилася безпосередньо перед Гофф.

"Я написала Коко після цього. Не відразу, але недавно. Я хотіла вибачитися і переконатися, що вона знає, що вона абсолютно заслужила перемогу в турнірі і що я її поважаю. Я ніколи не мала наміру на неї нападати. Я була дуже емоційною і не дуже розумною на цій пресконференції. Я не дуже задоволена тим, що зробила", – завершила "нейтралка".

Наскільки щирими були вибачення Сабалєнки, кожен може вирішувати для себе сам, адже її невихованість і нестриманість на корті часто стають причинами подібних скандалів.