Моє зап'ястя більше не витримувало навантаження: Костюк – про поразку від Гофф

Українська тенісистка Марта Костюк (10) підбила підсумки поєдинку проти американки Коко Гофф (4) у третьому турі турніру WTA Finals.

Про це повідомляє BTU.

"Я дуже задоволена сьогоднішнім матчем. Я нарешті справді грала в теніс, і це принесло мені велике полегшення. Навіть не знаю, як краще сказати… Це дуже підбадьорює. Так, думаю, Коко – чудова тенісистка, яка завжди бореться до кінця. Наприкінці першого сету в мене почалися проблеми із зап'ястям, а потім у неї виникли проблеми зі спиною, через що я отримала велику перевагу у другій партії. Але я не почувалася краще. Мені здається, справа була просто в тому, що Коко на той момент почувалася ще гірше", – сказала Костюк.

Киянка також висловилась про втрачену перевагу 5:1 у другому сеті. Вона пояснила, чому не змогла її реалізувати:

"Коли в мене були сетболи, думаю, я надто сильно хотіла виграти партію, тому почала діяти трохи пасивно. Потрібно було просто ризикувати та грати рішучіше. Після цього я вже не змогла повернутися у гру. Моє зап'ястя більше не витримувало навантаження. Мені було дуже боляче, і я просто хотіла дограти матч. Ось і все. Але загалом я все одно задоволена тим, як впоралася з усім, через що мені довелося пройти цього тижня. І взагалі з усім. Тому все добре".

Зазначимо, що Марта програла у двох сетах із рахунком 4:6, 5:7. Ця поразка стала для неї сьомою поспіль у Турі – це найбільш тривала серія в кар'єрі української тенісистки.

Костюк завершила сезон на десятій сходинці світового рейтингу. Вона у 2026 році виграла два титули, а також дійшла до півфіналів на Ролан Гаррос і Вімблдоні.