Мені трохи пощастило: Гофф оцінила свою перемогу над Костюк на Підсумковому турнірі

Американська тенісистка Коко Гофф (4) висловилась про свою перемогу над Мартою Костюк (10) в завершальному матчі групового етапу Підсумкового турніру.

Коментар спортсменки наводить Великий теніс України.

Гофф залишилась задоволеною своїм виступом та камбеком у другому сеті, коли змогла відігратись з 1:5.

" Я дуже задоволена тим, як сьогодні впоралася із ситуацією. Думаю, з огляду на всі можливі сценарії я зробила все, що могла, щоб дати собі найкращий шанс вийти до півфіналу. Загалом вважаю, що провела хороший Підсумковий турнір WTA. Звичайно, хотілося б виступити ще краще, але я задоволена тим, як усе склалося.

Мені також трохи пощастило, тому що суперниця припустилася кількох помилок. А за рахунку 6:5 я просто намагалася не довести справу до тай-брейку. І я рада, що змогла завершити матч. Але за рахунку 1:5 я справді вже думала про третій сет. Не буду цього приховувати", – розповіла Гофф.

Зазначимо, що в іншому матчі групи Джессіка Пегула переграла Лінду Носкову, а тому американка попри дві перемоги в трьох матчах не пробилась до плейоф.

Для Костюк ця поразка стала сьомою поспіль у Турі – це найбільш тривала серія в кар'єрі української тенісистки.