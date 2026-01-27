Здали нерви: Гофф розтрощила ракетку після нищівної поразки від Світоліної на Australian Open

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна видала один із найпотужніших матчів у своїй кар'єрі на Australian Open, буквально знищивши третю ракетку світу — Коко Гофф.

Поєдинок тривав усього 59 хвилин і завершився принизливим для американки рахунком (6:1, 6:2).

Завдяки цій перемозі Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Australian Open, впевнено підтвердивши статус головної сенсації турніру.

А от для Коко Гофф поразка стала справжнім ударом по нервах.

Після фінального розіграшу американка, йдучи у підтрибунне приміщення, не змогла стримати емоцій і кілька разів із силою вдарила ракеткою об підлогу, фактично розтрощивши її.

Відео цього моменту миттєво розлетілося соцмережами, а фанати активно обговорюють не лише спалах емоцій Гофф, а й феноменальну форму Світоліної.

Нагадаємо, у півфіналі змагань Світоліна зіграє проти лідерки світового рейтингу "нейтральної" тенісистки Аріни Сабалєнки.

Також Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7).