Мухова допомогла Світоліній: визначено першу півфінальну пару в Маямі

На турнірі серії WTA 1000 в американському Маямі стали відомі дві перші півфіналістки. Ними стали чешка Кароліна Мухова (14) та американка Коко Гофф (4).

Мухова у повторенні фіналу "тисячника" в Досі вдруге переграла канадійку Вікторію Мбоко (9) – 7:5, 7:6(5). Цей результат важливий для Еліни Світоліної, адже Мбоко залишалася єдиною тенісисткою, яка могла за підсумками турніру в Маямі обійти українку в рейтингу.

В оновленому рейтинг-листі 30 березня Світоліна підніметься з восьмої на сьому позицію.

Гофф у своєму четвертому трисетовому поєдинку поспіль здолала швейцарку Белінду Бенчич (12) з рахунком 6:3, 1:6, 6:3. Коко в 14 раз зіграє у півфіналі турніру WTA 1000, однак лише вперше – у Маямі.

В очних зустрічах між Гофф і Муховою повна перевага на боці молодої американки (5:0).

Два інші чвертьфінали відбудуться 25 березня, в них зустрінуться Єлена Рибакіна (2, Казахстан) – Джессіка Пегула (5, США) та Аріна Сабалєнка (1, -) – Гейлі Баптист (45, США).

