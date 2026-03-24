Кривдниця Світоліної продовжила перемагати: в Маямі визначилися всі чвертьфіналістки

Визначилися чвертьфіналістки на турнірі серії WTA 1000 в Маямі. Найбільшою несподіванкою стало продовження переможної серії американки Гейлі Баптист (45), яка в третьому колі вибила з боротьби українку Еліну Світоліну (8).

Баптист впевнено обіграла латвійку Альону Остапенко (24) з рахунком 6:3, 6:4, вперше в кар'єрі пробившись у чвертьфінал "тисячника". Наступною суперницею американки стане перша ракетка світу, "нейтральна" Аріна Сабалєнка.

У верхній половині сітки знаходиться і друга ракетка світу Єлена Рибакіна. Казахстанка завершила турнірну казку австралійської кваліфаєрки Талії Гібсон (68), обігравши її з рахунком 6:2, 6:2. У чвертьфіналі Рибакіна зустрінеться з Джессікою Пегулою (5).

Третю поспіль трисетову перемогу, цього разу над Сораною Кирстею (35, Румунія), здобула Коко Гофф (4). Рахунок матчу 6:4, 3:6, 6:2. Завдяки цьому успіху Гофф у 22 роки стала наймолодшою тенісисткою в історії, яка досягала чвертьфіналів на всіх 10 турнірах серії WTA 1000 в жіночому Турі.

Надалі Коко зіграє з Беліндою Бенчич (12). Швейцарка несподівано легко впоралася з шостою в світовому рейтингу американкою Амандою Анісімовою – 6:2, 6:2.

19-річна Вікторія Мбоко з Канади (9) розібралася з "нейтралкою" Міррою Андрєєвою (10) й зустрінеться у чвертьфіналі з чешкою Кароліною Муховою (14).

Чвертьфінальні пари жінок на турнірі в Маямі

Гейлі Баптист (США) – Аріна Сабалєнка (-)

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Джессіка Пегула (США)

Коко Гофф (США) – Белінда Бенчич (Швейцарія)

Вікторія Мбоко (Канада) – Кароліна Мухова (Чехія)

Поєдинки відбудуться 24-25 березня.

Нагадаємо, що третя ракетка світу полька Іга Швьонтек звільнила тренера після поразки на старті турніру в Маямі.