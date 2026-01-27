Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна – про вихід у півфінал AO: Відчуваю, що можу принести позитивні новини для українців

Станіслав Матусевич — 27 січня 2026, 15:13
Світоліна – про вихід у півфінал AO: Відчуваю, що можу принести позитивні новини для українців
Еліна Світоліна
ITF

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна поділилася емоціями від перемоги над американкою Коко Гофф та дебютного виходу в півфінал на Australian Open.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

е був хороший робочий день. Я дуже, дуже задоволена тим, як я граю не лише в цьому матчі, а, думаю, на турнірі загалом. Тож так, я просто дуже щаслива. Я щаслива нарешті вийти до півфіналу в Мельбурні", – не приховувала задоволення Світоліна.

Наступною суперницею Еліни стане перша ракетка світу Аріна Сабалєнка. Українка розповіла, як планує перемагати білоруску.

е є секретом, що вона дуже потужна тенісистка. Я трохи подивилась її матч сьогодні. Вона показувала чудовий теніс, і, думаю, сила в усіх аспектах її гри – це її перевага. Вона дуже стабільна протягом останніх років у всьому, що вона робить на корті. Мені потрібно бути до цього готовою, намагатися знаходити способи й маленькі прогалини, маленькі можливості в її грі".

Світоліна прокоментувала підтримку, яку вона відчуває від українських уболівальників.

уже щемко для мого серця бачити таку велику підтримку від українців і те, що багато людей також починають цікавитися тенісом в Україні. І це чудово, тому що, зараз, думаю, одна з найважчих зим для українців, без електрики й усього іншого.

Тож я відчуваю, що можу принести це світло, маленьке світло, хоча б просто позитивні новини для українців, для моїх друзів, коли вони дивляться мої матчі".

Нагадаємо, що раніше чвертьфінальний поєдинок Australian Open проти Світоліної оцінила її суперниця, Коко Гофф.

Australian Open Еліна Світоліна Коко Гофф

Еліна Світоліна

Світоліна стала другою найстаршою дебютанткою півфіналу Australian Open
Гофф – про поразку від Світоліної у чвертьфіналі Australian Open: Еліна сьогодні зіграла дуже добре
Світоліна продовжила серію успіхів: визначилися перші півфіналістки Australian Open
Розгром третьої ракетки світу: огляд чвертьфіналу Світоліна – Гофф на Australian Open
Гофф розтрощила свою ракетку після поразки від Світоліної на Australian Open

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік