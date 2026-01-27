Світоліна – про вихід у півфінал AO: Відчуваю, що можу принести позитивні новини для українців
Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна поділилася емоціями від перемоги над американкою Коко Гофф та дебютного виходу в півфінал на Australian Open.
Слова спортсменки наводить Великий теніс України.
"Це був хороший робочий день. Я дуже, дуже задоволена тим, як я граю не лише в цьому матчі, а, думаю, на турнірі загалом. Тож так, я просто дуже щаслива. Я щаслива нарешті вийти до півфіналу в Мельбурні", – не приховувала задоволення Світоліна.
Наступною суперницею Еліни стане перша ракетка світу Аріна Сабалєнка. Українка розповіла, як планує перемагати білоруску.
"Не є секретом, що вона дуже потужна тенісистка. Я трохи подивилась її матч сьогодні. Вона показувала чудовий теніс, і, думаю, сила в усіх аспектах її гри – це її перевага. Вона дуже стабільна протягом останніх років у всьому, що вона робить на корті. Мені потрібно бути до цього готовою, намагатися знаходити способи й маленькі прогалини, маленькі можливості в її грі".
Світоліна прокоментувала підтримку, яку вона відчуває від українських уболівальників.
"Дуже щемко для мого серця бачити таку велику підтримку від українців і те, що багато людей також починають цікавитися тенісом в Україні. І це чудово, тому що, зараз, думаю, одна з найважчих зим для українців, без електрики й усього іншого.
Тож я відчуваю, що можу принести це світло, маленьке світло, хоча б просто позитивні новини для українців, для моїх друзів, коли вони дивляться мої матчі".
