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Даяна почала грати сильно, – Гофф прокоментувала сенсаційну поразку від Ястремської

Микола Дендак — 2 липня 2025, 00:21
Даяна почала грати сильно, – Гофф прокоментувала сенсаційну поразку від Ястремської
Коко Гофф
Getty Images

Друга ракетка світу Коко Гофф прокоментувала сенсаційну поразку від української тенісистки Даяни Ястремської (42) у першому колі Вімблдону.

Про це вона сказала на пресконференції.

"Так, я, звісно, ​​розчарована сьогоднішнім результатом. Даяна почала грати сильно. Здається, я сьогодні не змогла знайти рівновагу. Я бачила жеребкування і знала, що це буде важкий матч для мене. Я грала з нею на ґрунті, і, гадаю, це покриття мені трохи більше підходить. Але це все одно був важкий трисетовий матч. Так, я знала, що сьогодні буде важко. У мене були шанси, але так, що є, то є", - сказала Гофф.

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка здобула першу перемогу. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти росіянки Анастасії Захарової (95).

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла угорку Анну Бондар (75) у стартовому матчі Вімблдону. Юлія Стародубцева перемогла британку Франческу Джонс (122).

Натомість Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець (171).

Даяна Ястремська Коко Гофф Вімблдон-2025

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