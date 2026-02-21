Світоліна довела Гофф до істерики: американка била себе ракеткою під час матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге поспіль здолала Коко Гофф та пробилася до фіналу престижного турніру серії WTA 1000 у Дубаї.

Матч вийшов справжнім трилером і тривав понад три години та шість хвилин. Українка витримала шалений темп і перемогла у трьох сетах – 6:4, 6:7, 6:4.

Особливо драматичним став другий сет. Світоліна була близькою до перемоги у двох партіях, однак справа дійшла до тай-брейку, який завершився з неймовірним рахунком 13:15 на користь американки.

Проте у вирішальній партії саме українка виглядала психологічно сильнішою. Світоліна контролювала ключові розіграші та не дозволила суперниці перехопити ініціативу.

Напруга досягла піку наприкінці матчу. Гра Світоліної настільки вибила Гофф з рівноваги, що американська тенісистка не стримувала емоцій – у розпачі вона била ракеткою по власній голові після невдалих розіграшів.

Coco Gauff after a double fault



this is sad ngl, I feel bad for her pic.twitter.com/oJkXCdG07v — 🦖 (@RamoFootball) February 20, 2026

Нагадаємо, у другому колі турніру в Об'єднаних Арабських Еміратах Світоліна пройшла іспанку Паулу Бадосу (70), яка відмовилася від продовження поєдинку після програного першого сету. У третьому раунді Еліна обіграла швейцарку Белінду Бенчич (13), а у чвертьфіналі була сильнішою за хорватку Антонію Ружич (67).

У вирішальному матчі змагань Світоліна зіграє проти іншої американки, Джессіки Пегули, яку тричі обігравала у восьми очних поєдинках.