Фейл дня: марафонець програв забіг на фініші, зарано відсвяткувавши перемогу
Неймовірна розв'язка сталася на марафоні Delaware Marathon 2026 у Вілмінгтоні, де переможець визначився буквально в останні секунди. Після більш ніж двох годин дистанції у 42,2 км доля першого місця вирішилася просто на фінішній прямій.
24-річний Карсон Мелло, здавалося, вже гарантував собі перемогу. Він біг до фінішу з піднятими руками, святкуючи успіх, і навіть диктор почав оголошувати його чемпіоном. Однак у цей момент позаду стрімко наближався його суперник – Джошуа Джексон.
За кілька метрів до фінішу Мелло зменшив темп, готуючись завершити забіг, чим миттєво скористався Джексон. Він зробив ривок і буквально вирвав перемогу на останніх метрах.
За офіційними результатами, Джексон фінішував із часом 2:43:13.51, тоді як Мелло відстав менш ніж на секунду – 2:43:14.46.
Цей момент миттєво став вірусним у соцмережах. На відео видно, як уболівальники кричать Джексону наздогнати суперника, а сам фініш викликає справжній вибух емоцій на трасі. Водночас ситуація стала незручною для диктора, який передчасно оголосив переможця.
Раніше повідомлялося, що британський лижник дивом фінішував на марафоні в Норвегії, випивши під час гонку з фанатами шалену кількість алкоголю.