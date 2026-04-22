Фейл дня: марафонець програв забіг на фініші, зарано відсвяткувавши перемогу

Неймовірна розв'язка сталася на марафоні Delaware Marathon 2026 у Вілмінгтоні, де переможець визначився буквально в останні секунди. Після більш ніж двох годин дистанції у 42,2 км доля першого місця вирішилася просто на фінішній прямій.

24-річний Карсон Мелло, здавалося, вже гарантував собі перемогу. Він біг до фінішу з піднятими руками, святкуючи успіх, і навіть диктор почав оголошувати його чемпіоном. Однак у цей момент позаду стрімко наближався його суперник – Джошуа Джексон.

За кілька метрів до фінішу Мелло зменшив темп, готуючись завершити забіг, чим миттєво скористався Джексон. Він зробив ривок і буквально вирвав перемогу на останніх метрах.

За офіційними результатами, Джексон фінішував із часом 2:43:13.51, тоді як Мелло відстав менш ніж на секунду – 2:43:14.46.

Цей момент миттєво став вірусним у соцмережах. На відео видно, як уболівальники кричать Джексону наздогнати суперника, а сам фініш викликає справжній вибух емоцій на трасі. Водночас ситуація стала незручною для диктора, який передчасно оголосив переможця.

Joshua Jackson wins Delaware Marathon on April 19, in the last 100 yards by outsprinting leader who was celebrating earlypic.twitter.com/hyRV4zbWCb — Massimo (@Rainmaker1973) April 20, 2026

