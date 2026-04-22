Ефектної появи не вийшло: парашутист застряг на табло стадіону під час матчу з американського футболу

Незвичайний інцидент стався перед весняним матчем команди університету Вірджинії з американського футболу на стадіоні "Lane Stadium". Під час передматчевого шоу один із парашутистів, який мав ефектно приземлитися на полі, не розрахував траєкторію та врізався у табло.

Чоловік застряг на верхній частині конструкції, зависнувши між літерами на табло, що одразу привернуло увагу тисяч глядачів. Поки він перебував на висоті, парашутист скинув великий американський прапор і запасний парашут прямо на трибуни.

Для порятунку довелося залучити спеціальну техніку – рятувальники використали кран, щоб дістатися до чоловіка. Операція тривала близько 20 хвилин, після чого його безпечно спустили вниз. Через інцидент старт поєдинку довелося відкласти приблизно на годину.

Представники Вірджинії згодом повідомили, що парашутист перебуває у стабільному стані та отримав необхідну допомогу. В університеті подякували рятувальникам і персоналу за швидку та злагоджену реакцію.

WOW🚨: Scary moment at Virginia Tech's spring game as a skydiver’s parachute snagged on the scoreboard 😳 He was safely rescued by the fire department after a tense wait. Hope he’s okay! 🙏🏿 pic.twitter.com/KNMLB6ussU — Officer Lew (@officer_Lew) April 18, 2026

