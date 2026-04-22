Голодний койот намагався вкрасти мікрофон під час турніру з гольфу у Лос-Анджелесі

Курйозний епізод стався під час турніру з гольфу JM Eagle LA Championship, що проходив поблизу Лос-Анджелеса. Просто посеред гри на поле вибіг дикий койот, який спочатку спокійно блукав фервеєм, не звертаючи уваги на людей.

У якийсь момент тварина помітила предмет у траві, який здався їй легкою здобиччю. Койот підкрався до нього та почав атакувати, вважаючи, що перед ним невелика тварина.

Читайте також : Відео Чайки зірвали кінцівку матчу: дивний епізод у чемпіонаті Австралії став вірусним

Однак "жертвою" виявився мікрофон біля гріну. Хижак схопив його зубами та навіть намагався понести з собою, чим викликав подив у глядачів і організаторів.

Втім, втеча тривала недовго, і койота зупинив кабель, після чого він, схоже, зрозумів, що здобич зовсім не їстівна. Відео з цим моментом швидко розлетілося мережею, зібравши сотні тисяч переглядів і хвилю жартівливих коментарів.

Раніше повідомлялося, що пес, який увірвався у змагання з лижних перегонів на Олімпіаді-2026, став зіркою соцмереж.