Голодний койот намагався вкрасти мікрофон під час турніру з гольфу у Лос-Анджелесі
Курйозний епізод стався під час турніру з гольфу JM Eagle LA Championship, що проходив поблизу Лос-Анджелеса. Просто посеред гри на поле вибіг дикий койот, який спочатку спокійно блукав фервеєм, не звертаючи уваги на людей.
У якийсь момент тварина помітила предмет у траві, який здався їй легкою здобиччю. Койот підкрався до нього та почав атакувати, вважаючи, що перед ним невелика тварина.
Однак "жертвою" виявився мікрофон біля гріну. Хижак схопив його зубами та навіть намагався понести з собою, чим викликав подив у глядачів і організаторів.
Втім, втеча тривала недовго, і койота зупинив кабель, після чого він, схоже, зрозумів, що здобич зовсім не їстівна. Відео з цим моментом швидко розлетілося мережею, зібравши сотні тисяч переглядів і хвилю жартівливих коментарів.
