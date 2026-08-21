Організатори турнірів Grand Slam створюють Консультативну раду гравців для діалогу з тенісистами

Організатори Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдона та US Open заявили про створення Grand Slam Player Advisory Council – Консультативної ради гравців на мейджорах.

Про це інформує Reuters.

Нову структуру буде сформовано після завершення US Open-2026. Вона має стати майданчиком для прямого діалогу між тенісистами та організаторами чотирьох найбільших турнірів сезону. Головний акцент у роботі Ради буде зроблено на спортивних питаннях, які стосуються турнірів Grand Slam, а також на темах, пов'язаних із підтримкою гравців.

Зацікавлені гравці зможуть подати заявки на посади в Раді, де вони зможуть займатися повним спектром спортивних питань, пов'язаних із турнірами Grand Slam, включаючи прагнення до збільшення частки доходів від чотирьох найпрестижніших тенісних змагань.

Ініціативу вже підтримали представники топ-10 світових рейтингів Бен Шелтон і Джессіка Пегула.

Нагадаємо, що на Ролан Гаррос-2026 "нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка пригрозила бойкотом турніру через несправедливий, на її думку, розподіл доходів від турніру.

Також на Ролан Гаррос та Вімблдоні тенісисти на знак протесту проти низьких призових обмежували спілкування з пресою.