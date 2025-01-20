Світоліна поділилася очікуваннями від гри Монфіса проти Шелтона

Друга ракетка України Еліна Світоліна (27) розповіла, що очікує від гри свого чоловіка Гаеля Монфіса та американця Бена Шелтона, який на Australian Open-2025 cіяний під №21.

Про це вона заявила на інтерв'ю після переможного поєдинку з Веронікою Кудерметовою.

"Де я буду дивитися його гру? Сподіваюся, біля корту. У мене є трохи часу, щоб відновитися, а потім уся енергія піде на його матч. Я впевнена, що це буде епічна гра. Тож так, сподіваюся, ви всі підтримаєте його. Грати так, як він грає зараз, це особливо, і я відчуваю, що ми справді є свідками чогось справді неймовірного", – сказала Світоліна.

Нагадаємо, зараз переможна серія 38-річного француза складає 8 матчів – минулого тижня він здобув титул на турнірі ATP 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Зазначимо, що Гаель, разом з Новаком Джоковичем, встановив цікаве ветеранське досягнення на Australian Open. Також Монфіс зберігає статус найстаршого тенісиста у першій сотні світового рейтингу.