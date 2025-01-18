Монфіс і Джокович встановили ветеранське досягнення на Australian Open 2025

37-річний Новак Джокович та 38-річний Гаель Монфіс вийшли до четвертого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, оформивши визначне досягнення як для гравців такого віку.

Про це повідомляє OptaAce.

Річ у тім, що вперше з Australian Open 1978 до 1/8 фіналу чоловічого одиночного турніру серії Grand Slam потрапили двоє гравців віком старше 37 років. Тоді на це спромоглися 44-річний Кен Роузволл і 38-річний Боб Кармайкл.

Відзначимо, що Джокович (7) у п’ятницю впевнено обіграв чеха Томаша Махача (25) з рахунком 6:1, 6:4, 6:4, а Монфіс сьогодні несподівано здолав четверту ракетку світу американця Тейлора Фріца у напруженому поєдинку – 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4.

В четвертому колі Новак зустрінеться зі ще одним чехом Їржі Легечкою (29), Гаель на цій стадії змагатиметься проти американця Бена Шелтона (20).

Варто додати, що у 1978 році в Australian Open брали участь лише 64 спортсмени, тому 1/8 фіналу передувало два раунди, а не три, як у сучасному форматі.