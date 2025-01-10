Чоловік Світоліної став другим найстаршим фіналістом турнірів ATP
Титулований французький тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком Еліни Світоліни, став другим найстаршим гравцем, який вийшов у фінал турніру ATP.
У півфіналі турніру ASB Classic 38-річний француз у двох сетах обіграв Нішеша Басаваредді (133) з рахунком 7:6(5), 6:4. Матч тривав 1 годину 48 хвилин.
Таким чином Монфіс став другим найстаршим гравцем, який дійшов до фіналу ATP з 1990 року. Його досягнення перевершує лише Іво Карлович (39 років і 10 місяців), який дійшов до фіналу в Пуні у 2019 році.
ASB Classic – ATP 250
Окленд, Нова Зеландія
Хард
Призовий фонд – $766,290
Півфінал, 10 січня
Гаель Монфіс (Франція) – Нішеш Басаваредді (США) 7:6(5), 6:4
Нещодавно Монфіс заявив, що готовий продовжувати свою кар'єру, хоча і без грандіозних очікувань. Про досягнення французького тенісиста та його кар'єру можна почитати в матеріалі Чемпіона.