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Чоловік Світоліної став другим найстаршим фіналістом турнірів ATP

Олександр Булава — 10 січня 2025, 12:10
Чоловік Світоліної став другим найстаршим фіналістом турнірів ATP
Гаель Монфіс
Getty Images

Титулований французький тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком Еліни Світоліни, став другим найстаршим гравцем, який вийшов у фінал турніру ATP.

У півфіналі турніру ASB Classic 38-річний француз у двох сетах обіграв Нішеша Басаваредді (133) з рахунком 7:6(5), 6:4. Матч тривав 1 годину 48 хвилин.

Таким чином Монфіс став другим найстаршим гравцем, який дійшов до фіналу ATP з 1990 року. Його досягнення перевершує лише Іво Карлович (39 років і 10 місяців), який дійшов до фіналу в Пуні у 2019 році.

ASB Classic – ATP 250
Окленд, Нова Зеландія
Хард
Призовий фонд – $766,290
Півфінал, 10 січня

Гаель Монфіс (Франція) – Нішеш Басаваредді (США) 7:6(5), 6:4

Нещодавно Монфіс заявив, що готовий продовжувати свою кар'єру, хоча і без грандіозних очікувань. Про досягнення французького тенісиста та його кар'єру можна почитати в матеріалі Чемпіона.

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