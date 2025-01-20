Український дух: Світоліна після перемоги над Кудермєтовою залишила патріотичний автограф

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) здобула яскраву перемогу над росіянкою Веронікою Кудермєтовою (75) у грі за право вийти до 1/4 фіналу Australian Open.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:1 на користь одеситки.

Після гри Еліна підійшла до камери, де залишила автограф. Тенісистка написала "The spirit of Ukraine", після чого залишила корт.

Таким чином Світоліна підтримала рідну країну, яка веде боротьбу із російськими окупантами.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Еліна має дев'ять перемог поспіль над тенісистками з РФ. Вражає статистика очних матчів Світоліної проти представниць Росії – 68 матчів, з яких 44 перемоги.

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Нагадаємо, представниця України втретє зіграє у чвертьфінальній стадії Australian Open і удванадцяте загалом на турнірах Grand Slam. Суперницею української тенісистки стане переможниця пари Рибакіна – Кіз. Матч заплановано на 22 січня.