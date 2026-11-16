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Світоліна поступилася росіянці Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 16 листопада 2026, 00:01
Світоліна поступилася росіянці Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру
Еліна Світоліна
Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) поступилася "нейтральній" Міррі Андрєєвій (3) у фіналі Підсумкового турніру.

Поєдинок тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 3:6.

Матч уже традиційно для виступу Світоліної на WTA Finals розпочався з брейку суперниці Еліни. І так же звично українка рахунок зрівняла й навіть вийшла вперед. Проблема полягала в тому, що у фіналі наша тенісистка припускалася значно більшої кількості невимушених помилок, ніж у попередніх зустрічах, а також відчувала проблеми з влучанням першої подачі (45%).

Тому Андрєєва знову виходила вперед, а Світоліна наздоганяла. Ще одного разу це вдалося, коли "нейтралка" подавала на партію за рахунку 4:5, а ось за 5:6 суперниця все ж втримала подачу й забрала сет – 5:7.

Далі Андрєєва змінила тактичний малюнок гри. Якщо в першій партії важко було визначити, хто на корті діє першим номером, то у другій Мірра відійшла в захист, накидаючи велику кількість накручених м'ячів Світоліній під ліву руку. Українка намагалася з них атакувати, але часто це не вдавалося, збільшуючи число невимушених помилок.

Ключовим став гейм за рахунку 2:2, коли Еліна фактично сама віддала власну подачу з 40:0. Після цього боротьба велася виключно на її подачах і завершилася поразкою – 3:6.

За матч Світоліна не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 5 помилок на подачі та 6 брейків.

WTA Finals
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $10 000 000
Фінал, 15 листопада

Еліна Світоліна (Україна) – Мірра Андрєєва (-) 5:7, 3:6

Тенісистки зустрічалися вчетверте, українка виграла тільки раз. На груповій стадії WTA Finals Андрєєва також здобула перемогу.

Світоліна вчетверте брала участь у Підсумковому турнірі і тричі доходила до фіналу. Єдиний трофей одеситці вдалося виграти у 2018 році.

Еліна завершує сезон на шостій позиції світового рейтингу з відставанням від п'ятої позиції у 239 очок.

У 2026 році Світоліна здобула найбільше перемог над представницями топ-10 рейтингу WTA – 11. Це повторення її особистого рекорду, датованого 2017 роком.

Андрєєва стала шостою в історії дебютанткою WTA Finals, якій вдалося здобути титул. Сезон вона завершить на найвищій для себе другій позиції рейтингу.

Нагадаємо, що на груповій стадії Підсумкового турніру Еліна спочатку програла Андрєєвій, а потім здобула дві перемоги – над чешкою Кароліною Муховою та "нейтральною" Аріною Сабалєнкою. У півфіналі українка розгромила ще одну чешку, Лінду Носкову.

Підсумковий турнір WTA Еліна Світоліна Міра Андрєєва

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