Мінімум 1000 євро щомісяця: мати Костюк розповіла, скільки коштує тренування дитини в тенісі

Тренерка та мати Марти Костюк Талина Бейко розкрила деталі про вартість професійних занять тенісом на початкових етапах для дітей.

Про це вона розповіла у новому випуску УП.Чат від "Української правди".

"Якщо дитина хоче займатися професійно, то навіть на рівень 10–12 років ти маєш викладати мінімум 1000 євро щомісяця. І це дуже базова, я б сказала, найнижча сума, яку ти просто зобов'язаний давати. Якщо ж ти хочеш, щоб це був твій особистий тренер, який постійно їздитиме з тобою на змагання, сума стає значно більшою – близько 7–10 тисяч євро. Адже сюди додаються витрати на самі поїздки, хороший фітнес-тренер, якісна реабілітація, нові м'ячі, оренда кортів, оплата спаринг-партнерів. У підсумку виходить величезна сума".

Також вона додала, що знайти офіційного спонсора для дитини в Україні вкрай складно.

"Ми скрізь тикалися, стукали в усі двері. Це дуже складна історія. Нам тоді трішки допомогла одна людина, але так, щоб у дитину масштабно повірили на старті – ні. Звичайно, заднім числом багато хто потім казав: "Ой, та що там тобі дали, 30 тисяч доларів? Та я б теж тобі дав ці 30 тисяч!". Але це легко говорити потім. Коли ти вже досяг успіху і заявив про себе, то допомагати готові всі. Такого, щоб прийшли й сказали: "Ми готові" – взагалі не було. Були лише розмови постфактум у стилі: "Якби я знав, я б теж дав ті 30 тисяч, щоб просто бути причетним до цього успіху".

Також Талина Бейко розповіла про те, як змінилося ставлення російських атлеток до її доньки після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки у 2022 році та прокоментувала тиск, під який потрапляють українські тенісистки.