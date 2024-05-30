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Світоліна, Костюк, Ястремська та Кіченок зіграють матчі на Roland Garros

Микола Дендак — 30 травня, 10:05
Світоліна, Костюк, Ястремська та Кіченок зіграють матчі на Roland Garros

У четвер, 30 травня, на кортах Ролан Гаррос виступлять чотири представниці України.

Свої матчі другого кола в одиночному розряді проведуть Еліна Світоліна та Даяна Ястремська з Мартою Костюк, поєдинки яких перенесли через дощ.

Також у першому колі парного розряду зіграє Надія Кіченок. Її матч всиг розпочатися вчора, проте був перерваний у першому сеті за рахунку 5:2 на користь пари українки.

Розклад матчів українок 30 травня

12:00. Даяна Ястремська (32, Україна) — Ван Яфань (68, Китай). Корт №10, перший запуск.

Раніше не зустрічалися.

12:00. Марта Костюк (20, Україна) — Донна Векич (40, Хорватія). Корт №12, перший запуск.

Раніше не зустрічалися.

14:30*. Еліна Світоліна (19, Україна) — Діан Паррі (63, Франція). Корт Philippe-Chatrier, другий запуск, після гри Учіджіма — Соболенко.

Очні зустрічі: 1:0 на користь українки.

17:00*. Надія Кіченок (46, Україна)/Мію Като (37, Японія) — Дар'я Севілл (107, Австралія)/Айла Томлянович (517, Австралія). Корт №3. четвертий запуск, після гри Ціньвень — Корпач.

Раніше не зустрічалися.

* — орієнтовний час.

Напередодні Ястремська перемогла у трьох сетах Айлу Томлянович, Костюк у неймовірному тригодинному матчі здолала Лауру Пігоссі, а Світоліна здобула вольову перемогу над Кароліною Плішковою.

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