Джокович виступить на турнірі в Женеві

Шоста ракетка світу Новак Джокович виступить на грунтовому турнірі АТР 250 у швейцарській Женеві. Він отримав вайлдкард для участі у цьому турнірі.

Про це повідомляє пресслужба ATP.

Нагадаємо, Джокович пропускає Мастерс у Римі, який відбувається у ці дні, через бажання краще підготуватися до Ролан Гаррос. Турнір у Женеві відбудеться за тиждень до Відкритого чемпіонату Франції – з 18 до 24 травня.

Раніше виконавчий директор Lacoste Тьєррі Гібер розповів про те, що Джокович планує грати щонайменше до Олімпіади 2028 року в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що у своїх останніх матчах Новак Джокович поступився Якубу Меншику в фіналі хардового Мастерсу в Маямі, а потім програв на старті двох грунтових змагань АТР 1000: Алехандро Табіло у Монте-Карло та Маттео Арнальді у Мадриді.