19-річний чех став сенсаційним переможцем Мастерсу в Маямі

19-річний чех Якуб Меншик став переможцем турніру серії АТР 1000 Miami Open. У фінальному матчі він на двох тай-брейках обіграв п'яту ракетку світу Новака Джоковича з Сербії.

Гра тривала 2 години 5 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 7:6(4).

У двох рівних партіях кінцівки якісніше проводив молодий чех. Цікаво, що суперники виграли загалом однакову кількість очок – по 76.

Меншик за гру 14 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 1 брейк. На рахунку його суперника 7 ейсів, 1 помилка на подачі та 1 брейк.

Відеоогляд матчу

Miami Open – АТР 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Фінал, 31 березня

Якуб Меншик (54, Чехія) – Новак Джокович (5, Сербія) 7:6(4), 7:6(4)

Суперники зустрічалися вдруге, рахунок став рівним.

Меншик завоював свій дебютний титул АТР і не дозволив своєму супернику стати третім гравцем в історії, який виграв 100 турнірів.

Чех став другим наймолодшим чемпоіном Мастерсу в Маямі після Карлоса Алькараса у 2022 році. У оновленому рейтинг-листі він підніметься на 30 позицій і стане 24-м. Джокович залишиться на 5 позиції.

Нагадаємо, що жіночий турнір у Маямі виграла білоруска Аріна Сабалєнка.