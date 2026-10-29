Джокович вилетів у другому колі турніру у Базелі й погіршив свої шанси кваліфікуватися на Підсумковий

39-річний сербський тенісист Новак Джокович (12) несподівано поступився німцю Яну-Леннарду Штруффу (47) у другому колі турніру серії АТР 500 у швейцарському Базелі.

Гра тривала 2 години 37 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 5:7, 6:7(5).

Swiss Indoors Basel – АТР 500

Відень, Австрія, хард (зал)

Призовий фонд: €2,584,155

Друге коло, 29 жовтня

Ян-Леннард Штруфф (Німеччина) – Новак Джокович (Сербія) 6:7(4), 7:5, 7:6(5)

Тенісисти зустрічалися вдев'яте, німець здобув дебютну перемогу. У наступному колі змагань Штруфф зіграє проти португальця Нуну Боржеша (53).

Поразка ставить під сумнів шанси Джоковича виступити на Підсумковому турнірі в Турині. Серб посідає 11 місце в Чемпіонській гонці й може опуститися ще на дві позиції до кінця тижня. На Nitto ATP Finals кваліфікуються вісім найкращих тенісистів за результатами сезону.

Нагадаємо, напередодні Джокович розповів про взаємини з Роджером Федерером поза тенісним кортом.