День сенсацій на Мастерсі в Парижі: Джокович втратив шанси кваліфікуватися на Підсумковий турнір

Друге коло Мастерсу в Парижі видалося багатим на сенсації. Одразу три представники топ-10 світового рейтингу завершили боротьбу на турнірі, разом з ними вилетів і Новак Джокович (11).

Лідер рейтингу АТР Александр Звєрєв програв у першому матчі в статусі першої ракетки світу італійцю Лоренцо Музетті (24).

"Нейтральний" Даніїл Медведєв (5) не зміг впоратися з перуанцем Ігнасіо Бусе (33) – 4:6, 4:6 – і за своєю традицією влаштував суперечку із арбітром на вишці, за що отримав попередження.

Медведєв уже кваліфікувався на Підсумковий турнір. А ось австралієць Алекс де Мінор (10) після поразки від аргентинця Томаса Мартіна Етчеверрі (31) із рахунком 6:7(2), 3:6 втратив шанси поїхати до Турина не у статусі запасного.

Так само не зіграє на Nitto ATP Finals 39-річний серб Новак Джокович (11), який поступився іншому австралійцю, Рінкі Хіджикаті (83) – 6:2, 3:6, 3:6. Ветеран здобув найбільше в історії титулів у Парижі (7), однак збільшити цю цифру навряд зможе.

Дуже важку вольову перемогу над словаком Алексом Молчаном (78) здобув американець Тейлор Фрітц (12) – 6:7(8), 7:5, 7:6(5).

Таким чином, шосту путівку на Підсумковий турнір здобув француз Артур Фіс (7), який свій матч другого кола у Парижі зіграє ввечері 4 листопада.

За останні дві вакантні місця борються американець Френсіс Тіафо (3390 очок), іспанець Рафаель Ходар (3234), Фрітц (2950) та ще один представник США Томмі Пол (2825). Причому перші двоє тенісистів уже вилетіли з Мастерсу в Парижі.

Нагадаємо, напередодні на Підсумковий турнір кваліфікувався травмований італієць Флавіо Коболлі (6).