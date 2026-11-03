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Джокович здобув важку перемогу на Мастерсі в Парижі й продовжує боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір

Станіслав Матусевич — 3 листопада 2026, 20:17
Джокович здобув важку перемогу на Мастерсі в Парижі й продовжує боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір
Новак Джокович
Getty images

39-річний сербський ветеран Новак Джокович (11) переміг монегаска Валентена Вашеро (27) у важкому матчі першого кола Мастерсу в Парижі.

Гра тривала 2 години 29 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(5), 7:5, 6:1.

Програвши першу партію, у другій Джокович поступався 0:2, але все ж зміг відігратися. По ходу зустрічі обидва тенісисти брали медичні таймаути.

Rolex Paris Masters – Masters АТР 1000
Париж, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $6,309,095
Перше коло, 3 листопада

Новак Джокович (Сербія) – Валентен Вашеро (Монако) 6:7(5), 7:5, 6:1

Тенісисти зустрічалися вдруге, кожен має по одній перемозі. У наступному колі змагань Джокович зіграє з японцем Рінкі Хіджикатою (83).

У віці 39 років та 164 днів Новак став найстаршим тенісистом, який виграв поєдинок Мастерсу в Парижі. Також серб став першим гравцем, який здобув 10 перемог на цьому турнірі після втрати першого сету.

Джокович продовжує боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір. Щоб мати шанс поїхати до Турина, йому потрібно дійти як мінімум до півфіналу змагань.

Нагадаємо, що минулого тижня Джокович вилетів у другому колі турніру АТР 500 у швейцарському Базелі.

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