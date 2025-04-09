Джокович завершив боротьбу на Мастерсі в Монте-Карло після першого матчу

Знаменитий сербський тенісист Новак Джокович (5), посіяний під третім номером, поступився чилійцю Алехандро Табіло (32) у своєму стартовому матчі на турнірі серії АТР 1000 у Монте-Карло.

У другому колі змагань (перше серб пропускав через посів) за 1 годину 28 хвилин Джокович поступився з рахунком 3:6, 4:6.

Alejandro Tabilo’s reaction after beating Novak Djokovic in Monte Carlo.



He puts his arms in the air & points to his head. 🫡



4 consecutive sets won against Novak.



He’s never even lost a set to him.



Massive reaction. Massive win. 🇨🇱



pic.twitter.com/SIe9lFERr6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 9, 2025

За матч Новак 3 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 1 брейк. Його суперник виконав 2 ейси, 2 рази помилився на подачі та зробив 3 брейки.

Rolex Monte-Carlo Masters – ATP 1000

Монте-Карло, Монако, грунт

Призовий фонд: €6,832,435

Друге коло, 9 квітня

Алехандро Табіло (Чилі) – Новак Джокович (Сербія) 6:3, 6:4

Це була друга зустріч суперників. Першу, на минулорічному Мастерсі в Римі, також виграв чилієць.

У наступному колі змагань Табіло зіграє з переможцем матчу між Григором Димитровим (18, Болгарія) та Валентеном Вашеро (255, Монако).

Нагадаємо, що Новак Джокович встановив рекорд Мастерсу в Монте-Карло.