Джокович завершив боротьбу на Мастерсі в Монте-Карло після першого матчу
Знаменитий сербський тенісист Новак Джокович (5), посіяний під третім номером, поступився чилійцю Алехандро Табіло (32) у своєму стартовому матчі на турнірі серії АТР 1000 у Монте-Карло.
У другому колі змагань (перше серб пропускав через посів) за 1 годину 28 хвилин Джокович поступився з рахунком 3:6, 4:6.
За матч Новак 3 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 1 брейк. Його суперник виконав 2 ейси, 2 рази помилився на подачі та зробив 3 брейки.
Алехандро Табіло (Чилі) – Новак Джокович (Сербія) 6:3, 6:4
Це була друга зустріч суперників. Першу, на минулорічному Мастерсі в Римі, також виграв чилієць.
У наступному колі змагань Табіло зіграє з переможцем матчу між Григором Димитровим (18, Болгарія) та Валентеном Вашеро (255, Монако).
Нагадаємо, що Новак Джокович встановив рекорд Мастерсу в Монте-Карло.