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Джокович завершив боротьбу на Мастерсі в Монте-Карло після першого матчу

Станіслав Матусевич — 9 квітня 2025, 18:59
Джокович завершив боротьбу на Мастерсі в Монте-Карло після першого матчу
Новак Джокович
Getty images

Знаменитий сербський тенісист Новак Джокович (5), посіяний під третім номером, поступився чилійцю Алехандро Табіло (32) у своєму стартовому матчі на турнірі серії АТР 1000 у Монте-Карло.

У другому колі змагань (перше серб пропускав через посів) за 1 годину 28 хвилин Джокович поступився з рахунком 3:6, 4:6.

За матч Новак 3 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 1 брейк. Його суперник виконав 2 ейси, 2 рази помилився на подачі та зробив 3 брейки.

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Друге коло, 9 квітня

Алехандро Табіло (Чилі) – Новак Джокович (Сербія) 6:3, 6:4

Це була друга зустріч суперників. Першу, на минулорічному Мастерсі в Римі, також виграв чилієць.

У наступному колі змагань Табіло зіграє з переможцем матчу між Григором Димитровим (18, Болгарія) та Валентеном Вашеро (255, Монако).

Нагадаємо, що Новак Джокович встановив рекорд Мастерсу в Монте-Карло.

Новак Джокович мастерс Алехандро Табіло

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