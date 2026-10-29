Джокович – про свої взаємини з Федерером: Ми ніколи не мали жодних стосунків поза кортом
Знаменитий сербський тенісист Новак Джокович поділився характером своїх взаємин із багаторічним суперником на корті, швейцарцем Роджером Федерером.
Слова Джоковича наводить Punto de Break.
"Мої стосунки з Федерером завжди були виключно професійними. Я завжди відчував до нього величезну повагу, і ця повага зберігається досі, тому що він зробив величезний внесок у спорт, частиною якого я є.
Він проклав шлях для молодих гравців, і я вдячний йому за це, але поза кортом у нас ніколи не було жодних стосунків. Насправді так і має бути, тому що ми завжди були суперниками", – сказав Новак.
Зазначимо, що Джокович і Федерер у період з 2006-го по 2020 рік провели 50 очних поєдинків, 27 із яких виграв серб. П'ять разів тенісисти зустрічалися у фіналах турнірів Grand Slam, де в активі Джоковича 4 звитяги.
Нагадаємо, що поточного тижня 39-річний Новак уперше за 15 сезонів виступає на турнірі АТР 500 у швейцарському Базелі. 29 жовтня Джокович побореться за вихід до чвертьфіналу в матчі проти німця Яна-Леннарда Штруффа.