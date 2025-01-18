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Монфіс зробив сміливу заяву після перемоги над четвертою ракеткою світу

Володимир Клепач — 18 січня 2025, 21:07
Монфіс зробив сміливу заяву після перемоги над четвертою ракеткою світу
Гаель Монфіс
Getty Images

Французький тенісист Гаель Монфіс (41) після перемоги над четвертою ракеткою світу Тейлором Фріцем зізнався, що знаходиться в чудовій фізичній формі.

Слова спортсмена наводить агентство Reuters:

"Я думаю, що я найкращий атлет у віці 38 років у турі", – сказав він з посмішкою. "Я відчував, що сьогодні я можу рухатися чудово, і план гри полягав у тому, щоб триматися своїх сильних сторін і змінювати темп. Думаю, я впорався з цим завданням".

Ця перемога стала восьмою поспіль для Монфіса – минулого тижня він здобув титул на турнірі ATP 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Зазначимо, що Гаель, разом з Новаком Джоковичем, встановив цікаве ветеранське досягнення на Australian Open. Також Монфіс зберігає статус найстаршого тенісиста у першій сотні світового рейтингу.

Окрім того, француз підтримав свою дружину – Еліну Світоліну, яка сьогодні здобула важливу перемогу над четвертою ракеткою світу Паоліні.

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