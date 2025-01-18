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Монфіс підтримав Світоліну після своєї гучної перемоги на кортах Australian Open

Володимир Клепач — 18 січня 2025, 10:13
Монфіс підтримав Світоліну після своєї гучної перемоги на кортах Australian Open
Гаель Монфіс
Getty images

Після сенсаційної перемоги над четвертою ракеткою світу французький тенісист Гаель Монфіс підтримав свою дружину Еліну Світоліну перед її наступним матчем на Відкритому чемпіонаті Австралії.

38-річного француза цитує BBC.

"Я думаю, що я добре розігрів корт для неї," – жартома сказав Монфіс, натякаючи на наступний матч Світоліної проти четвертої ракетки світу Жасмін Паоліні. "Для неї це буде важкий поєдинок, але я сподіваюся, що вона покаже свою найкращу гру."

38-річний французький тенісист здивував австралійську публіку, обігравши Тейлора Фріца, четвертого сіяного, з рахунком 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4 та вийшовши до четвертого раунду Australian Open. Ця перемога зробила Монфіса другим найстаршим чоловіком з 1988 року, який досяг цієї стадії турніру в Мельбурні.

Його перемога збіглася з підготовкою Світоліної до матчу проти Жасмін Паоліні на тому ж корті. Після впевненої гри Монфіс також розважив публіку танцями та емоційними вигуками.

Еліна Світоліна Гаель Монфіс Australian Open-2025

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