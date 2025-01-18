Монфіс підтримав Світоліну після своєї гучної перемоги на кортах Australian Open
Гаель Монфіс
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Після сенсаційної перемоги над четвертою ракеткою світу французький тенісист Гаель Монфіс підтримав свою дружину Еліну Світоліну перед її наступним матчем на Відкритому чемпіонаті Австралії.
38-річного француза цитує BBC.
"Я думаю, що я добре розігрів корт для неї," – жартома сказав Монфіс, натякаючи на наступний матч Світоліної проти четвертої ракетки світу Жасмін Паоліні. "Для неї це буде важкий поєдинок, але я сподіваюся, що вона покаже свою найкращу гру."
38-річний французький тенісист здивував австралійську публіку, обігравши Тейлора Фріца, четвертого сіяного, з рахунком 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4 та вийшовши до четвертого раунду Australian Open. Ця перемога зробила Монфіса другим найстаршим чоловіком з 1988 року, який досяг цієї стадії турніру в Мельбурні.
Його перемога збіглася з підготовкою Світоліної до матчу проти Жасмін Паоліні на тому ж корті. Після впевненої гри Монфіс також розважив публіку танцями та емоційними вигуками.