Їй вдавалися занадто хороші удари: Коллінз прокоментувала перемогу над Снігур

Американська тенісистка Даніель Коллінз прокоментувала свою перемогу над українкою Дарією Снігур у матчі першого кола Відкритого чемпіонату Австралії, зазначивши, що суперниці вдалися занадто хороші удари.

Її слова наводить BTU.

"Моїй суперниці чудово вдавалося діставати м'ячі з низької позиції і відповідати на ці мої сильні удари, спрямовувати м'яч прямо мені під ноги. Так, їй вдавалися такі удари, які просто були занадто хорошими. Тому мені потрібно було проявити стійкість, продовжувати далі грати у свій теніс і робити все, що було в моїх силах.



Як я себе почуваю, що змінила своє рішення і продовжую свою кар'єру і зараз стою тут? Ну, я б хотіла створити сім'ю, але це неможливо в даний час. Я не знаю, що сказати", – сказала Коллінз.