Снігур з боями поступилась 11 ракетці світу в першому колі Australian Open

У понеділок, 13 січня, 22-річна українська тенісистка Дар'я Снігур (138) провела стартовий поєдинок на Australian Open-2025.

Суперницею українки у першому колі змагання стала 11 ракетка світу, американка Даніель Коллінз.

Снігур, яка на папері була явною аутсайдеркою протистояння, дуже вдало розпочала поєдинок, забравши чисто перший гейм на своїй подачі. Тенісистки впевнено обмінювалися геймами до рахунку 3:3, коли Коллінз програла подачу та дозволила Снігур вийти вперед.

На жаль, 22-річній киянці не вдалося закріпити свою перевагу і з першого брейку в наступному ж геймі Коллінз знову відновила паритет. Попри те, що в американки було два сет-пойнти, реалізувати вона їх не зуміла і справа перейшла до тай-брейку, де 31-річна уродженка штату Флорида виявилася сильнішою.

Danielle Collins wins a rollicking first set!



She leads Snigur 7-6(4)#AO2025 pic.twitter.com/OYP1KxoXfT — #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2025

Другий сет Дар'я Снігур розпочала вкрай невдало, програвши три гейми поспіль. Забравши подачу суперниці за рахунку 0:3, Снігур не зуміла скоротити відставання, поступившись у близькому геймі, де Коллінз лише з четвертого брейк-пойнта зуміла реалізувати свою перевагу. Надалі українка спромоглася забрати ще два гейми, однак цього не вистачило для подальшої боротьби на турнірі. 7:6(4), 6:3 – американська тенісистка переграла Дар'ю Снігур та здобула путівку до другого кола Australian Open.

Зазначимо, що Даніель Коллінз значно переважала Снігур за подачами навиліт – сім, п'ять з яких американка виконала ще в першому сеті. Також українка здійснила більше подвійних помилок – 6 проти 4 в Коллінз. Протягом гри Коллінз доволі складно було використовувати свої брейк-пойнти, з 15 вона зуміла реалізувати лише 5, Снігур використала три своїх брейки з восьми.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Даніель Коллінз (США) – Дар'я Снігур (Україна) 7:6(4), 6:3

22-річна Снігур провела свій п'ятий поєдинок проти суперниці з першої двадцятки рейтингу WTA та зазнала другої поразки. Також Дар'я вчетверте зіграла на турнірах серії Grand Slam, зокрема в друге на Australian Open. Наразі найкращим показником киянки є вихід у другий раунд на US Open у 2022-му та Вімблдоні 2024 року.

Нагадаємо, що кількома годинами раніше свій матч першого кола виграла Еліна Світоліна, а також перший раунд змагань подолала Марта Костюк.

Ще одна українка Юлія Стародубцева зазнала прикрої поразки та покинула Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу.

У ніч з 13 на 14 січня ще дві українки розпочнуть свій шлях на Australian Open. Даяна Ястремська зустрінеться з Маяр Шериф з Єгипту, а Ангеліна Калініна проведе поєдинок проти Онс Жабер з Тунісу.