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Світоліна опустилася на 14 сходинку в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 16 червня 2025, 08:15
Світоліна опустилася на 14 сходинку в оновленому рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Getty images

У понеділок, 16 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна минулого тижня не грала і опустилася на одну позицію. Наразі вона йде 14-ю. Перша трійка рейтингу також відпочивала й залишилася незмінною. Продовжує впевнено лідирувати білоруска Аріна Сабалєнка.

Завдяки виходу у півфінал турніру серії WTA 500 у Лондоні, на найвищу в кар'єрі четверту позицію піднялася китаянка Чжен Ціньвень. Американка Медісон Кіз, яка дійшла у столиці Британії до тієї ж стадії змагань, стрибнула з восьмого на шосте місце.

Українські тенісистки на тижні, що минув, або не виступали, або не можуть похизуватися особливими досягненнями.

Марта Костюк залишилася на 26 позиції. Даяна Ястремська зробила крок назад і йде 46-ю.

Юлія Стародубцева теж опустилася на одну позицію і посідає 68 місце.

Ангеліна Калініна знову залишила топ-100, вона 101-ша. Дар'я Снігур посідає 156 сходинку.

Олександра Олійникова вперше піднялася у топ-200 рейтингу, вона розмістилася на 195 позиції. Трохи додала й Анастасія Соболєва, яка йде 237-ю.

Рейтинг WTA:

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 11553;
  2. (2). Коко Гофф (США) – 8083;
  3. (3) Джессіка Пегула (США) – 6483;
  4. (5). Чжен Ціньвень (Китай) – 4853;
  5. (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 4805;
  6. (8). Медісон Кіз (США) – 4669;
  7. (6). Мірра Андрєєва (-) – 4636;
  8. (7). Іга Швьонтек (Польща) – 4618;
  9. (10). Емма Наварро (США) – 3697;
  10. (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3684;

...

14 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 3035;
26 (26). Марта Костюк (Україна) – 1736;
46 (45). Даяна Ястремська (Україна) – 1159;
68 (67). Юлія Стародубцева (Україна) – 924;
101 (96). Ангеліна Калініна (Україна) – 708;
156 (151). Дар'я Снігур (Україна) – 470;
195 (202). Олександра Олійникова (Україна) – 366;
237 (244). Анастасія Соболєва (Україна) – 306.

Нагадаємо, що Марта Костюк виступить в основній сітці турніру в Берліні замість Еліни Світоліної.

Ангеліна Калініна Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Даяна Ястремська Медісон Кіз Юлія Стародубцева Дарія Снігур Олександра Олійникова Чжен Ціньвень Аріна Сабалєнка

Ангеліна Калініна

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