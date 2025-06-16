Світоліна опустилася на 14 сходинку в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 16 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна минулого тижня не грала і опустилася на одну позицію. Наразі вона йде 14-ю. Перша трійка рейтингу також відпочивала й залишилася незмінною. Продовжує впевнено лідирувати білоруска Аріна Сабалєнка.

Завдяки виходу у півфінал турніру серії WTA 500 у Лондоні, на найвищу в кар'єрі четверту позицію піднялася китаянка Чжен Ціньвень. Американка Медісон Кіз, яка дійшла у столиці Британії до тієї ж стадії змагань, стрибнула з восьмого на шосте місце.

Українські тенісистки на тижні, що минув, або не виступали, або не можуть похизуватися особливими досягненнями.

Марта Костюк залишилася на 26 позиції. Даяна Ястремська зробила крок назад і йде 46-ю.

Юлія Стародубцева теж опустилася на одну позицію і посідає 68 місце.

Ангеліна Калініна знову залишила топ-100, вона 101-ша. Дар'я Снігур посідає 156 сходинку.

Олександра Олійникова вперше піднялася у топ-200 рейтингу, вона розмістилася на 195 позиції. Трохи додала й Анастасія Соболєва, яка йде 237-ю.

Рейтинг WTA:

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 11553; (2). Коко Гофф (США) – 8083; (3) Джессіка Пегула (США) – 6483; (5). Чжен Ціньвень (Китай) – 4853; (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 4805; (8). Медісон Кіз (США) – 4669; (6). Мірра Андрєєва (-) – 4636; (7). Іга Швьонтек (Польща) – 4618; (10). Емма Наварро (США) – 3697; (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3684;

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14 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 3035;

26 (26). Марта Костюк (Україна) – 1736;

46 (45). Даяна Ястремська (Україна) – 1159;

68 (67). Юлія Стародубцева (Україна) – 924;

101 (96). Ангеліна Калініна (Україна) – 708;

156 (151). Дар'я Снігур (Україна) – 470;

195 (202). Олександра Олійникова (Україна) – 366;

237 (244). Анастасія Соболєва (Україна) – 306.

Нагадаємо, що Марта Костюк виступить в основній сітці турніру в Берліні замість Еліни Світоліної.