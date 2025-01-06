Снігур перемогла Аранго у першому матчі кваліфікації Australian Open

Українська тенісистка Дар'я Снігур (139) виграла свій перший відбірковий матч до Australian Open проти Емільяни Аранго (169).

Матч тривав 2 години та три хвилин, за які українка змогла здійснити камбек після програного першого сету з рахунком 3:6.

Снігур виконала три подачі навиліт та припустилась шість подвійних помилок. Окрім того, Дар'я відіграла три брейк-пойнти.

У наступному раунді тенісистка зустрінеться з Барбарою Паліцевою з Чехії.

Australian Open 2025

Мельбурн, Австралія, хард

6 січня, кваліфікація, перше коло

Одиночний розряд

Призовий фонд - $600, 250,00

Емільяна Аранго (Колумбія) – Дар'я Снігур (Україна) 6:3, 5:7, 3:6

Нагадаємо, матч Анастасії Соболєвої у кваліфікації перенесли через погодні умови.