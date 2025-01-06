Снігур перемогла Аранго у першому матчі кваліфікації Australian Open
Дар'я Снігур
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Українська тенісистка Дар'я Снігур (139) виграла свій перший відбірковий матч до Australian Open проти Емільяни Аранго (169).
Матч тривав 2 години та три хвилин, за які українка змогла здійснити камбек після програного першого сету з рахунком 3:6.
Снігур виконала три подачі навиліт та припустилась шість подвійних помилок. Окрім того, Дар'я відіграла три брейк-пойнти.
У наступному раунді тенісистка зустрінеться з Барбарою Паліцевою з Чехії.
Australian Open 2025
Мельбурн, Австралія, хард
6 січня, кваліфікація, перше коло
Одиночний розряд
Призовий фонд - $600, 250,00
Емільяна Аранго (Колумбія) – Дар'я Снігур (Україна) 6:3, 5:7, 3:6
Нагадаємо, матч Анастасії Соболєвої у кваліфікації перенесли через погодні умови.