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Снігур перемогла Аранго у першому матчі кваліфікації Australian Open

Володимир Максименко — 6 січня 2025, 12:30
Снігур перемогла Аранго у першому матчі кваліфікації Australian Open
Дар'я Снігур
Getty images

Українська тенісистка Дар'я Снігур (139) виграла свій перший відбірковий матч до Australian Open проти Емільяни Аранго (169).

Матч тривав 2 години та три хвилин, за які українка змогла здійснити камбек після програного першого сету з рахунком 3:6.

Снігур виконала три подачі навиліт та припустилась шість подвійних помилок. Окрім того, Дар'я відіграла три брейк-пойнти.

У наступному раунді тенісистка зустрінеться з Барбарою Паліцевою з Чехії.

Australian Open 2025
Мельбурн, Австралія, хард
6 січня, кваліфікація, перше коло
Одиночний розряд
Призовий фонд - $600, 250,00

Емільяна Аранго (Колумбія) – Дар'я Снігур (Україна) 6:3, 5:7, 3:6

Нагадаємо, матч Анастасії Соболєвої у кваліфікації перенесли через погодні умови.

Дарія Снігур

Дарія Снігур

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