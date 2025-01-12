Стародубцева не змогла подолати перший раунд Australian Open-2025

У ніч на неділю, 12 січня, в Мельбурні стартував Australian Open-2025, на якому виступають українські тенісистки.

Першою на корт вийшла Юлія Стародубцева – 24-річна українка зустрілася з канадкою Лейлою Фернандес.

Вже у першому ж геймі матчу Юлія була близькою, щоб зробити брейк-пойнт, проте Фернандес не дозволила їй це зробити. Натомість сама Лейла виграла гейм на першій же подачі українки.

Як повідомлялося раніше, гра була зупинена через дощ за рахунку 3:5 не на користь Стародубцевої. До того тенісистки встигли обмінятися брейками.

Після поновлення матчу Юлія зробила ще один зворотній брейк та могла претендувати на перемогу в сеті, однак вона знову програла гейм на своїй подачі, коли цього точно не можна було робити – 5:7 і сет забрала Фернандес.

Цікаво, що у другому сеті у Стародубцевої проявилася проблема з подвійними помилками, чого не було в попередньому сеті. У Фернандес вони нікуди й не зникали, проте саме Лейла краще користувалася невдачами суперниці.

Юлія намагалася повернутися до гри та навіть мала на це шанс, відігравши три матч-пойнти! Але, на жаль, цього все одно не вистачило, щоб продовжити боротьбу на турнірі – Стародубцева програла дві свої подачі, "подарувавши" Фернандес перемогу та путівку до наступного раунду.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Лейла Фернандес (Канада) – Юлія Стародубцева (Україна) 7:5, 6:4

Sweet victory 💖@leylahfernandez moves into Round 2 with a 7-5, 6-4 win over Starodubtseva.#AO2025 pic.twitter.com/94pdtdGzEL — wta (@WTA) January 12, 2025

Зазначимо, що для Юлії Стародубцевої це був лише другий виступ на AO. Минулого року вона дебютувала на турнірі й також не змогла пройти перший раунд.

На сьогодні матчі за участі українських тенісисток закінчилися.

Завтра, 13 січня, мають відбутися поєдинки першого кола, у яких зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк та Дар'я Снігур.