Новий рік минув – СНІГУРочка залишилась

Підсумуємо кваліфікацію першого мейджора у сезоні – шостою українкою в основі стала Дар'я Снігур.

Останніми роками кваліфікація на Australian Open дарує нам виключно позитивні емоції. П'ятий розіграш поспіль одним із її переможців стає представник України.

У кваліфікації АO-2025 Україну представляли лише дві тенісистки: дебютантка Мельбурна Анастасія Соболєва (виліт у першому колі) та Дар'я Снігур, яка стала переможцем мінітурніру, головний приз якого – квиток в основну сітку. До речі, другий для Снігур на AO. та четверту – на мейджорах.

Зафіксуємо і найприкріший візит до Австралії Катаріни Завацької. Залишаючись довгий час першою запасною на потрапляння до кваліфікації, вона так і залишилася в сантиметрі від потрапляння на турнір. На жаль, француженка Клара Бюрель знялася вже після старту кваліфікації, тому її місце зайняла не Катя, а "лакі лузер", досвідчена Петра Мартич.

До речі, Юлія Стародубцева теж зайшла в основу через кватирку – передостаннім номером. Інакше їй надався б шанс уп'яте поспіль виграти кваліфікацію на Grand Slam (GS). Нагадаємо, що минулого року Юлія стала автором унікального досягнення не лише в українському розрізі, а і взагалі в історії мейджорів. Вона пройшла чотири кваліфікації GS поспіль, причому зробила це у межах одного сезону! За наявною у нас інформацією, таке раніше не вдавалося нікому.

Отже, українці пройшли кваліфікацію AO у 23-тє, зрівнявшись за цим показником з американським мейджором. Лідером тут впевнено виступає пік ґрунтового сезону.

Розкладка проходів українців із кваліфікації в основу ГС виглядає так:

17 - Wimbledon;

23 - Australian Open;

23 - US Open;

27 – Roland Garros.

Українці за кількістю перемог у кваліфайні турнірів Grand Slam

(після кваліфікації АТ-2025)

Юлія Бейгельзімер – 38;

Сергій Стаховський – 36;

Ілля Марченко – 36;

Леся Цуренко – 36;

Ольга Савчук – 30;

Олена Татаркова – 26;

Марина Заневська – 23;

Тетяна Перебийніс – 22;

Юлія Вакуленко – 21;

Катерина Байндль (Козлова) – 20;

Вікторія Кутузова – 17;

Дар'я Снігур – 17;

Юліана Федак – 17;

Юлія Стародубцева – 12.

Кількість заходів в основу ГС через кваліфікацію:

1. Леся Цуренко – 10;

2. Ілля Марченко – 8;

3. Юлія Бейгельзімер – 6;

3. Сергій Стаховський – 6;

5. Юлія Вакуленко – 5;

5. Тетяна Перебийніс – 5;

7. Юлія Стародубцева – 4;

7. Дар'я Снігур - 4.

Отже, в основній сітці виступатимуть шість представників України: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур.