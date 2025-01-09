Новий рік минув – СНІГУРочка залишилась
Підсумуємо кваліфікацію першого мейджора у сезоні – шостою українкою в основі стала Дар'я Снігур.
Останніми роками кваліфікація на Australian Open дарує нам виключно позитивні емоції. П'ятий розіграш поспіль одним із її переможців стає представник України.
У кваліфікації АO-2025 Україну представляли лише дві тенісистки: дебютантка Мельбурна Анастасія Соболєва (виліт у першому колі) та Дар'я Снігур, яка стала переможцем мінітурніру, головний приз якого – квиток в основну сітку. До речі, другий для Снігур на AO. та четверту – на мейджорах.
Зафіксуємо і найприкріший візит до Австралії Катаріни Завацької. Залишаючись довгий час першою запасною на потрапляння до кваліфікації, вона так і залишилася в сантиметрі від потрапляння на турнір. На жаль, француженка Клара Бюрель знялася вже після старту кваліфікації, тому її місце зайняла не Катя, а "лакі лузер", досвідчена Петра Мартич.
До речі, Юлія Стародубцева теж зайшла в основу через кватирку – передостаннім номером. Інакше їй надався б шанс уп'яте поспіль виграти кваліфікацію на Grand Slam (GS). Нагадаємо, що минулого року Юлія стала автором унікального досягнення не лише в українському розрізі, а і взагалі в історії мейджорів. Вона пройшла чотири кваліфікації GS поспіль, причому зробила це у межах одного сезону! За наявною у нас інформацією, таке раніше не вдавалося нікому.
Отже, українці пройшли кваліфікацію AO у 23-тє, зрівнявшись за цим показником з американським мейджором. Лідером тут впевнено виступає пік ґрунтового сезону.
Розкладка проходів українців із кваліфікації в основу ГС виглядає так:
17 - Wimbledon;
23 - Australian Open;
23 - US Open;
27 – Roland Garros.
Українці за кількістю перемог у кваліфайні турнірів Grand Slam
(після кваліфікації АТ-2025)
- Юлія Бейгельзімер – 38;
- Сергій Стаховський – 36;
- Ілля Марченко – 36;
- Леся Цуренко – 36;
- Ольга Савчук – 30;
- Олена Татаркова – 26;
- Марина Заневська – 23;
- Тетяна Перебийніс – 22;
- Юлія Вакуленко – 21;
- Катерина Байндль (Козлова) – 20;
- Вікторія Кутузова – 17;
- Дар'я Снігур – 17;
- Юліана Федак – 17;
- Юлія Стародубцева – 12.
Кількість заходів в основу ГС через кваліфікацію:
1. Леся Цуренко – 10;
2. Ілля Марченко – 8;
3. Юлія Бейгельзімер – 6;
3. Сергій Стаховський – 6;
5. Юлія Вакуленко – 5;
5. Тетяна Перебийніс – 5;
7. Юлія Стародубцева – 4;
7. Дар'я Снігур - 4.
Отже, в основній сітці виступатимуть шість представників України: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур.