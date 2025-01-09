Снігур перемогла Масарову та кваліфікувалася на Australian Open

У ніч на 9 січня українська тенісистка Дар'я Снігур (139) здобула перемогу над швейцаркою Ребекою Масаровою (144) у фіналі кваліфікації Australian Open-2025.

Зустріч тривала 1 годину 24 хвилини та завершилася у двох сетах з рахунком 7:5, 6:2. Українка за цей час не виконала жодної подачі навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 4 з 7 брейкпойнтів. Зазначимо, що Снігур зуміла відіграти відразу 7 з 8 брейків суперниці.

Для Дар'ї Снігур цей вихід на Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу став другим поспіль, загалом 22-річна українка вчетверте зіграє в основній сітці турнірів серії Grand Slam.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

9 січня, кваліфікація, фінал

Одиночний розряд

Призовий фонд – $600, 250,00

Дар'я Снігур (Україна) – Ребека Масарова (Швейцарія) 7:5, 6:2

Нагадаємо, що раніше інша українка Анастасія Соболєва не змогла подолати перше коло кваліфікації Australian Open-2025.

Окрім Снігур на Australian Open зіграють ще п'ять українок: Юлія Стародубцева, Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Нагадаємо, що основна сітка турніру відбуватиметься з 12 по 26 січня 2025 року на кортах австралійського міста Мельбурн. Найкращим результатом України в одиночній сітці АО є півфінал Ястремської у 2024 році.