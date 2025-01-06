Вперше за 20 років Україна не представлена у чоловічому розряді Australian Open

Швидкий погляд на кваліфікацію першого у сезоні мейджора.

Сьогодні, 6 січня, Дарія Снігур відкрила кваліфікаційну сітку АО-2025 для українців, здобувши надскладну перемогу. До неї ми ще повернемося, а поки проговоримо цікавинки й факти першого мейджора в сезоні. Зрозуміло, у фокусі – український слід.

Нинішній АО – 113-й за рахунком, 57-й у Відкритій ері (тобто в професійних рамках) і 33-й за участю українців під українським прапором. Варто зазначити, що в 1990 і 1991 роках українці виступали під прапором СРСР, а в 1992-му – СНД (Поляков і Медведєва). І тільки 1993 року в Мельбурні вперше підняли український стяг.

Ще один цікавий факт: лише одного разу(!) з 1993 року Україна не була представлена в основній сітці індивідуальних турнірів. Усі 90-ті жовто-синю нитку тягнув легендарний Андрій Медведєв, а з вушка голки вона випала тільки один раз – у 2003 році. Причому за досить прикрих обставин: шість українок (на той момент рекордне представництво) стартували у кваліфікації, дві з них – Вакуленко і Татаркова – вийшли у фінал, але у вирішальному матчі нікому з них не вдалося витягнути щасливий квиток.

Цікаво, що з того прикрого 2003 року, щороку в основній сітці АО виступали мінімум(!) три представники України.

Доречно буде згадати, що торік АТ став історичним: одразу троє українців пройшли квал; Ястремська вийшла до півфіналу (з кваліфікації!), а загалом наші тенісисти здобули 13 окремих перемог – рекорд не тільки АТ, а всіх "Шоломів".

У нинішньому сезоні розкатка головного турніру очікувано виглядає скромно. По-перше, нікому з наших хлопців не вдалося наблизитися до зони кваліфайна. А це означає, що вперше з 2005 року, Україна не буде представлена на АО в чоловічому розряді. По-друге, на момент написання матеріалу українка Катаріна Завацька залишалася першою запасною в альтернативному списку на потрапляння у квал. І хоча у неї залишається один день очікування, шанси на шосту спробу виступити на АО різко знизилися. Не менш прикро, що цей мейджор міг стати першим для Іллі Марченка як коуча...

Таким чином, у кваліфікації виступлять тільки дві українки – Дарія Снігур і дебютантка Мельбурна Анастасія Соболєва, яка стане 32-ю українкою на АО. Однак жереб знову зіграв злий жарт із юною тенісисткою (це її третій мейджор). У першому колі їй попалася друга ракетка квала Вікторія Голубич.

Дарія Снігур Getty Images

Щодо Дарії Снігур, то торік вона тут вихором промчала відбором і пройшла до прем'єрної для себе основної сітки АО. У нинішньому одразу відзначимо деталь у плюс – Дар'я потрапила до числа сіяних (30), що дало їй змогу уникнути ризику потрапляння відразу під танк. У першому раунді їй попалася уродженка того самого Медельїна Еміліана Аранго. Здавалося б, серйозних проблем киянці вона не мала б завдати, але в підсумку у другому сеті Снігур перебувала за два м'ячі від поразки та камінням йшла на виліт із турніру. Як вона змогла вивернутися з майже мертвого становища, знає тільки сама Даша. Вона зробила чергове маленьке диво і на характері вирвала з колумбійських рук квиток до другого кола (3:6, 7:5, 6:3). Далі по сітці – чешка Барбора Паліцова. Потенційно навіть ще більш щадний виклик, ніж на старті.

Усі українці, які виступали на Australian Open

12 українців виступали на АО (1991-2025): Стаховський (16/9), Медведєв (8/8), Долгополов (12/8), Марченко (11/6), Поляков (3/3), Сергєєв (3/1), Бубка (4/0), Молчанов (4/0), Недовесов (1/0), Рибалко (1/0), Сачко (2/0), Крутих (1/1).

32 українки виступали на АО (1991-2025): Цуренко (14/13 – національний рекорд), К.Бондаренко (13/9), Бейгельзімер (11/1), Світоліна (12/12), А.Бондаренко (8/6), Федак (8/5), М. Медвєдєва (5/5). Медведєва (5/5), Татаркова (6/4), Савчук (9/3), Байндл-Козлова (7/5), Перебийніс (7/3), Коритцева (7/2), Костюк (8/6), Ястремська (7/6), Вакуленко (5/3), Калініна (7/4), Заневська (4/1), Завацька (5/0), Кутузова (3/2), Снігур (5/1), Брюховець (2/2), Лугіна (2/1), Н. Кіченок (2/1), Л.Кіченок (3/0), Стародубцева (2/2), Васильєва (2/0), Любцова (2/0), Лопатецька (1/0), Антипіна (1/0), Савранська (1/0), Антонійчук (1/0), Соболєва (1/0).

(Перша цифра – кількість стартів, включно з квалом, друга – старти в основній сітці. Дані з урахуванням АО-2025.)

Додамо, що в основній сітці виступлять: Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. І зазначимо, що звітний турнір пропускає рекордсменка України Леся Цуренко, яка виступала в основній сітці АО 13 разів. Нікому з українців ні в чоловічому, ні в жіночому розряді не вдавалося стільки разів стартувати на окремому мейджорі. До слова, для Еліни Світоліної старт на АО-2025 стане 12-м у Мельбурні.

Ігор Грачов для Чемпіона

Відповідальний редактор – Денис Шаховець