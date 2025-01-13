Костюк здобула вольову перемогу над Хібіно в першому раунді Australian Open-2025

У понеділок, 13 січня, перша ракетка України Марта Костюк стартувала на Australian Open 2025 року.

Суперницею українки у першому колі змагання стала 141-ша ракетка світу японка Нао Хібіно. Їхня зустріч мала відбутися ще вчора, але через тривалий дощ вона була перенесена.

Не зрозуміло, що саме трапилося з Мартою, але перший сет став для неї справжнісіньким кошмаром.

Українка забагато помилялася, чим залюбки користувалася її опонентка. П'ять подвійних помилок за сет багато про що кажуть.

Провал призвів до трьох програних геймів на своїй подачі та програного сету з рахунком 3:6.

На щастя, далі Костюк повернула впевненість у собі. Вона майже безпомилково провела сет №2, у якому відіграла єдиний брейк Хібіно. При цьому сама Марта виграла два гейми на подачі японки, використавши два з двох брейк-пойнтів.

You're gonna hear me roar ft. Kostyuk 🦁



We are into the decider as Marta takes the second set 6-3.#AO2025 pic.twitter.com/g3zmNyfZB3 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2025

Заключний сет Костюк провела максимально впевнено, швидко зробивши рахунок 4:1. Після медичного тайм-ауту українська тенісистка довела справу до перемоги в трьох сетах.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Марта Костюк (Україна) – Нао Хібіно (Японія) 3:6, 6:3, 6:1

У наступному раунді Марта Костюк зіграє з німкенею Юле Німаєр, яка сьогодні обіграла Маю Хвалінськую з Польщі.

Нагадаємо, що кількома годинами раніше свій матч першого кола виграла Еліна Світоліна. Друга ракетка України не мала проблем у грі проти румунки Сорани Кирсті.